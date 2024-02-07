饗食天堂高雄夢時代店，日前傳出疑似食物中毒案例，至少有2人就醫，高雄市衛生局獲報前往稽查，發現有部分缺失要求限期改善，饗食天堂所屬饗賓集團回應，夢時代店今天停業消毒一天，強調會高度重視每一個環節讓顧客滿意。

高雄市衛生局表示，3日接獲醫院有2例通報發生疑似食物中毒事件，立即派員前往攝食場所進行疫情調查、人體採檢及督導環境清消，並採檢可能具風險之食品檢體及餐飲從業人員、個案進行綜合評估，感染病原檢驗中。

衛生局說明，依食品良好衛生規範準則，發現該餐廳冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失限期2月7日改善完成，並令業者廚房作業環境徹底清消至複查合格後始得營業，另外若從業人員有出現其餘與規定不符處，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定處6萬元以上罰鍰。

對此饗食天堂所屬饗賓集團回應，集團致力提供安心與美味的料理，配合政府單位的食安政策之需，饗食天堂高雄夢時代2月7日暫停營業1天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。

饗賓集團表示，創造顧客美好體驗是饗賓集團的經營使命，近期腸胃型感冒流行，饗賓配合政府食安政策，強化環境清消，用心提供顧客美好安心的用餐體驗，餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節。