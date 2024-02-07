碩博士畢業生卡位高薪動作要快！今年研發替代役在6月25日前都可透過線上報名，其中包括台積電、聯發科、瑞昱、友達等大廠都已核定用人，由於超過7成役男會選擇留任，廠商為人才搶破頭。人力銀行指出，研替役平均月薪都在水準之上，碩士學歷約56K以上、博士學歷約74K以上。

內政部指出，今年度核定研發替代役用人單位，主要有半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大廠商，另有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構，與台大、清大等大學院校，約400多家用人單位。

內政部表示，研發替代役制度自2008年度起實施迄今，已有5萬多位役男在1600家以上用人單位服役，累計發表4951件專利與1萬237篇論文，每年為企業創造千億以上台幣的產值，並有超過7成役男於役期屆滿後選擇留任用人單位。

具備碩士以上學歷的役男至「研發替代役資訊管理系統」申請帳號、完成線上報名及甄選作業；另為讓役男可在寄居地完成兵役體檢，內政部在役政司網站建置「役男跨縣市申請代辦體檢線上預約系統」；春節期間系統持續開放不打烊，役男可線上預約申請。

內政部說，今年度研發替代役自1月16日起至6月25日止開放報名，期間會辦理三次選填單位甄選作業，內政部表示，役男主動投遞履歷，可爭取面試洽談的機會，讓兵役多一項選擇。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，研發替代役的優勢首先是能及早發揮所長，畢業即就業，這也是多數碩博士生選擇服研發替代役的主要動機；而且已畢業役男自行選擇入營時間，入營接受約15-18天基礎訓練後即分發至用人單位 。

他認為，研替具備「畢業即就業」、「生活自主性」、「前進知名企業」、「保障薪資」四大優勢，可謂是「役」舉數得。

1111人力銀行提到，在制度內的用人單位提供的役男平均每月薪資都在水準之上，以111年度為例，碩士學歷約56K以上、博士學歷約74K以上。