苗栗縣長鍾東錦去年率團前往新加坡、馬來西亞參訪。（祺峰休閒事業有限公司提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦去年3月帶領縣府團隊，與縣內旅遊業者前往新加坡推廣觀光，短短不到1年，成效顯著，初步統計光是舊山線鐵道自行車，截至去年底來自東南亞的遊客已突破每月5000人次，營運業者祺峰休閒事業有限公司董事長游志勇表示，對於龍年的國際遊客，有信心再次突破，希望可以達到10萬人次以上。

縣長鍾東錦自上任以來於關注觀光業，隨著觀光旅遊業重啟，帶領縣府團隊及縣內最優質的觀光業者們向大家推薦苗栗縣自然親和、友善舒適的觀光旅遊資源，將舊山線鐵道自行車、苗栗雙慢城及其他18鄉鎮市以慢城概念正式推向國際市場。

祺峰休閒事業有限公司董事長游志勇（右四）盼再創鐵道自行車旅遊人次新高峰。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣以得天獨厚的環境，截然不同的生活步調、便捷的交通與豐沛的物產，可以提供最多樣化的組合搭配，從國際慢城、鐵道文化、木雕農情、山水懷古、泡湯採果、靈山古勝、御風朝聖、濱海體驗、陶窯名物等主題深度遊，滿足遊客各種不同旅遊需求讓苗栗能夠打出一張漂亮好成績。

游志勇表示，苗栗具備豐富完整的觀光旅遊資源，首創的「Rail Bike」舊山線鐵道自行車自去年年底來自東南亞的遊客已突破每月5000人次，更是獲得交通部觀光署舉辦的觀光亮點獎中的「10大景點設施獎」與「最佳人氣獎」，期盼透過觀光推介會將苗栗的優質觀光品牌推向國際市場，吸引更多國際旅客來深度體驗苗栗的慢魅力，帶動整體觀光產業發展。

鍾東錦指出，苗栗縣政府未來將持續推廣海外觀光旅遊市場，針對新南向國家、穆斯林族群及東南亞的旅客之觀光推展與資源整合，為疫後的國際旅遊市場復甦持續加溫，透過交流活動宣傳苗栗在地特色觀光資源，達到觀光旅遊推廣目的，並能促進苗縣優質教育人員與國外團隊相互交流，實踐「將苗栗帶出去，把國際帶進來」的理想。

東南亞來台旅客近年有爆發性成長，加上中央大力推廣南向政策，極力拉攏東南亞的觀光資源，為拓展東南亞地區國際旅客市場，在旅展推介會邀約業者、媒體記者與旅客到苗栗來一段與慢城的約會，享受國際慢城的「慢」魅力，體驗慢食、慢遊、慢活的旅程，帶動產業觀光新客源，活絡地方產業商機。

游志勇指出，新加坡8成以上旅客採取自由行的方式進行旅遊，苗栗慢城特色資源適合民眾深度體驗，越來越多新加坡遊客對苗栗景點感到高度的興趣，加上語言相近、緊鄰市區往來便利，許多新加坡旅行社和遊客，已將苗栗慢活列入必遊行程。

苗栗縣推廣新南向旅遊重要目標市場，透過拜會馬來西亞最大的旅遊同業協會以及辦理推介會的方式，開拓新南向旅遊踏出重要的一步，並期許業者針對穆斯林市場所進行的準備工作，未來將延續此次拜訪及推介會成果，積極邀請馬來西亞旅遊業者及媒體來苗栗進行踩線，以苗栗最獨特的自然及人文風情、迎接馬來西亞遊客全新的旅遊體驗外，並以多元的視野共同擘劃苗栗觀光藍圖。