香港歌壇天后鄭秀文，出道多年唱紅許多歌曲，包括《眉飛色舞》、《出界》、《完整》等，此外她在戲劇領域表現也十分出色，曾多次拿下影后大獎，是演藝圈罕見「歌影雙后」；而日前因生病休養7個月的她，如今好不容易恢復的她，決定飛往日本旅遊，卻在抵達時接獲母親住院消息，心裡放不下媽媽的她，最後決定飛回香港。

鄭秀文6日發文透露，之前因身體狀況不得已取消英國和南韓之旅，如今她相隔4年下定決心出國，不過原定北海道九天的旅遊卻變成一日，「誰知當晚抵達不久，便收到姊姊電話，告知媽媽的身體狀況有問題，肺部急性疾病，須入院治療」。

當時她在與家人聯繫後隔日，心裡還是非常擔心，因此讓她決定提前結束旅行返回香港「留一點遺憾下一次重臨會更期待，老媽子現在復原了，相信家中有老人家的人都會明白這份心情，無奈留下團員三人在二世古，感激同行團員的體諒」。

不過，鄭秀文在這趟旅程中身體狀態不是特別好，在搭機時她突然嘔吐不已，所幸空服員第一時間給予她協助，讓她相當感謝，「深深體會，人生總是充滿未知和變數」，而她也猜測之所以出現嘔吐情況，可能與吃了生蠔有關。