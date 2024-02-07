洋蔥是許多家庭必備蔬菜，食用它能為健康帶來許多正面影響。對此，營養師李婉萍分享洋蔥的10種功效，包括燃燒脂肪、降低血壓、預防血栓、降低血糖、解毒作用等，可說好處多多。她還提到，洋蔥切碎後先別急著下鍋，靜置接觸空氣10分鐘，營養會更加倍。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，洋蔥刺鼻的氣味與辛辣的成分，源自含硫化合物的「硫化丙烯」，具有幫助脂肪燃燒、降低血壓、預防血栓、降低血糖、利尿發汗、鎮靜作用、解毒作用、滋養強壯、抗菌殺菌、抗過敏等作用。

談及料理洋蔥的技巧，李婉萍指出，洋蔥切得越碎、越薄，可釋放蒜素，能發揮消除疲勞、發汗、利尿等多種作用；此外，洋蔥切碎後，先別急著下鍋，靜置接觸空氣10分鐘以上，可將硫化丙烯轉換，反應出更多健康的營養素，從而達到更多功效。

營養師羅瑋如先前提醒，由於洋蔥所含的含硫化合物，以及維生素B、C等，容易受高溫破壞，且其中的鉀離子也易流失於熱水中，因此生食洋蔥更能攝取到其豐富的營養成分。但腸胃敏感族群者應注意攝取量或盡量避免生食，建議每人每日攝取約30～50公克，約半顆即可。