金門縣農會也獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項榮譽，縣長陳福海(左三)頒給農會理事長許玉昭(右三)「益農利民」匾額以表祝賀。(于家麒攝)

第三屆永續善農獎於去年12月26日公佈，返鄉務農僅6年的金門子弟陳裕融表現優異，勇奪現場操作組獎項；金門縣農會則獲得行銷推廣組獎項榮譽。縣長陳福海昨(6)日特別接見陳裕融並頒贈「青農之光」賀匾、頒給農會理事長許玉昭「益農利民」匾額以表祝賀，並期勉陳裕融再接再厲、精益求精，在農業這條路上勇敢向前，讓金門能再多一位全國十大神農得主。

縣府說明，「永續善農獎IPM Award」係為推廣「作物有害生物綜合管理（Integrated PestManagement，簡稱 IPM）」之專門獎項，藉由建立「預防勝於治療」的概念，將作物病害、害蟲及雜草等影響控制在不損及經濟利益之水準，並有效運用多元的防治方式，以減少化學農藥使用，兼顧生產、生態及生活之平衡。

金門縣農會表示，為加速IPM方法之推廣及落實，鼓勵更多國內優秀人才(團隊)投入現場操作、技術創新及行銷推廣等領域，選拔具體貢獻之人員加以表揚，彰顯獲獎人員之卓越成就與傑出事蹟，以作為學習標竿與典範，朝向友善環境之永續農業，而金門地區推廣的安全農業政策正是依循IPM的模式，長期以往，良好的作物生產管理及病蟲害防治技術已達一定的水準。

據了解，陳裕融從事農業僅六年，主要種植作物為瓜菜及牛番茄，原來是讀中醫的他，回鄉後即投入農業生產，從無到有，他靠的不是本身的專業知識，而是穩札穩打、一步一腳印的從頭學起；2023年參加第三屆永續善農獎遴選並加入了產銷履歷驗證行列，所幸，他延用安全農業政策規範，循序漸進、堅守初心，讓他第一次參加即一鳴驚人，獲選第三屆永續善農獎現場操作組榮耀。

而金門縣農會長期協助地區農民推廣行銷安全蔬果，建立「金門安全蔬果專櫃」，穩定銷售通路，確保民眾食安，第三屆永續善農獎行銷推廣組亦是對金門縣農會長期的耕耘給予高度的認同；陳裕融及金門縣農會能在全國諸多競爭對手中，脫穎而出獲此殊榮，讓金門農業的成就綻放於全國農業舞臺，證明金門農業的進步已漸有所成。

縣長陳福海表示，健康、友善及永續的農業一直是地區農友努力的方向，而年輕人是永續產業的根本，要營造具前瞻性的產業環境，讓年輕人有信心的投入，金門的產業才能更永續的發展。他強調，縣府一定全力協助農會，建構一個更友善的環境，一起努力讓金門成為更具友善與健康環境的島嶼。