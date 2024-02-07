李明珊（丟丟妹）日前出席媒體餐敘，更新近況。（樓頂揪樓下提供）

直播天后李明珊（丟丟妹）6日晚間舉辦媒體餐敘，她的右手手腕包著白色繃帶，原來是5日晚上舉行「樓頂揪樓下」實體年終拍賣會，吸引數百人到場圍觀搶購，李明珊不惜重本煮了海鮮粥、牛肉爐等料理請現場觀眾吃，結果午夜排隊人潮太多，怕客人等太久，不慎在炸雞塊時造成右手二度燙傷。

李明珊日前不慎在工作中燙傷。（樓頂揪樓下提供）

李明珊個性很急，在燙傷當下也沒馬上沖水，覺得不會痛，最後整塊皮掉下來，「真是錯誤的示範，後來員工把燙傷藥膏拿成割傷藥膏，傷口越來越痛，另外一個員工是護理師，一看才發現我用錯，馬上買藥膏厚敷，本來要去掛急診」。這已經是她第二次在工作中燙傷，上一次是在直播裡做料理被油噴到，當下馬上喊：「好痛！」卻也敬業不關播。

李明珊去年跟前夫王心正離婚，之後都沒再聯絡，昨坦承身邊有「好朋友」，「真的有不錯的，我以前看對象都不挑外表，我喜歡聰明的男生，比較容易感動、好騙」。她舉例，自己喜歡蠟筆小新，追求者就會買一系列的相關禮物送她；近期一個讓她感動的，是前幾天嚷嚷名牌小包好看，隔幾天就收到那個禮物，不過李明珊說，「大人不可以影響到小孩，我滿保護他的」。

李明珊期許2024年能夠更進步。（樓頂揪樓下提供）

談到去年業績，李明珊低調表示「差不多啦」，沒有所謂的假想敵，「最大目標是我自己」，也不怕被拿跟天后闆妹做比較，因為產品調性不同，各有千秋。她坦言網路業績真的有下滑，可是就要更努力，未來也會賣不一樣的商品。

李明珊去年5月出走前夫「丟丟妹」品牌，自立門戶「樓頂揪樓下」，開業至今未滿1年，目前約有5、60個員工，但也大方給出2個月年終，笑言：「對他們好，他們才會對我好。但我們依然缺工，缺包裝工，我每個月開銷就要破千萬，電費、店租很高。」預計公司營運滿1年，就要去員工旅遊。

至於新年假期，她會帶家族成員去越南玩，提到這個就有點不開心，開玩笑說：「沒有到很開心啊！帶小孩跟阿嬤、媽媽耶！」