馬桶的陳年尿垢讓不少主婦傷透腦筋，家事達人佐藤SATO表示，可在馬桶尿垢的地方鋪上可溶性衛生紙，倒入可樂再靜置一段時間，用馬桶刷刷洗即可，完全不需要額外花錢買清潔劑，馬桶就能恢復亮白。

佐藤SATO於個人YouTube頻道指出，馬桶材質大多是瓷器，若用市售的清潔劑長時間刷洗，恐導致馬桶表面的毛孔變粗大，就容易藏汙納垢，而馬桶最常見的2種污垢為尿垢及黴菌，分別是鹼性及酸性汙垢。

因此需要用不同性質的清潔劑刷洗，鹼性汙垢要用酸性清潔劑；酸性污垢要用鹼性清潔劑，但佐藤SATO提醒，千萬不能把兩種屬性的清潔劑同時混入馬桶內，最好的辦法是在馬桶尿垢處，鋪上可溶性衛生紙，接著倒入可樂，讓衛生紙吸滿可樂為佳，敷著靜待一段時間再刷洗即可。

佐藤SATO說，可依尿垢的嚴重程度決定靜置時間，至於可樂為何可以消除尿垢，他解釋因可樂是碳酸飲料，尿垢為鹼性，兩者產生交互作用後，再刷洗就會變得乾淨。