美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機，今年1月5日發生起飛後艙門在高空飛脫的意外，造成機艙瞬間失壓，機上乘客驚恐萬分。如今初步調查結果出爐，證實用來固定客機艙門的4個關鍵螺栓不見。
綜合外媒報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）6日公布初步調查報告，其中一張照片顯示，螺栓栓孔周圍沒有損壞或變形的痕跡，因此推測早在艙門脫離機身前，防止門板移動的4個螺栓已不翼而飛。
NTSB的報告也指出，波音公司在去年10月移交該架客機前，曾因客艙有5個鉚釘毀損，將機艙門板的4個螺栓拆除，以更換損壞的鉚釘。但照片卻顯示，鉚釘更換完畢後，至少有3個螺栓沒有被鎖回原位。
在此之前，波音737 Max機型曾在2018和2019年發生2起重大空難，造成346人死亡。事故調查將事故原因指向飛行控制系統設計不良，導致機師無法阻止飛機下墜。事後各界紛紛對波音公司發出譴責，稱其將利益置於乘客的安全之上。
美國國會6日舉行聽證會，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）署長惠塔克（Michael Whitaker）表示，波音的品管問題「令人難以接受」，未來必須面對「更嚴格的監管」。
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