高雄駁二藝術家進駐計劃邀請各國藝術家進駐園區，適逢農曆新年即將到來，特地舉辦迎春體驗，讓八位分別來自印尼、菲律賓、日本、荷蘭、西班牙、澳洲等國的藝術家們首次揮毫寫春聯，象徵駁二藝術家駐村2024年「開村」大吉，更準備了甜粿、紅龜粿、長年菜等年節特色食物讓藝術家嚐鮮，融入台灣在地過年習俗！

駁二藝術家進駐計劃過年前舉辦迎春體驗，帶領各國藝術家揮毫寫春聯，揭開國際藝術交流（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，駁二藝術家進駐計劃開辦以來已接待超過200組藝術家進駐高雄創作，今年度的駁二藝術家進駐計劃不同於以往，力邀自2020年後入選卻因疫情而暫緩的國際藝術家來台，首次一整年都是來自國外的創作者進駐。第一期駐村適逢農曆新年，特別準備迎春體驗，以台灣在地文化特色，歡迎來自日本、印尼、菲律賓、荷蘭、西班牙、澳洲等六國的藝術家，提前感受年節濃厚的熱鬧氣息！

西班牙兄弟檔Alva Moca和Chalo Moca融入台灣在地過年習俗，將自己寫的春聯貼在工作室外（圖片來源：高雄市文化局提供）

活動開始前，駁二藝術家進駐計劃邀請就讀台大台文所博士班的李秉樞，為藝術家們介紹漢字與春聯，同時帶領各國的藝術家們拿筆揮毫。來自西班牙的兄弟檔Alva Moca和Chalo Moca特別喜歡象形文字，更用毛筆畫下了龍；日本藝術家杉原信幸與中村綾花有書法基礎，便挑戰漢字特有的組合字；令人訝異的荷蘭藝術家Anne Winnie Fehres和澳洲藝術家Luke Francis Conroy，雖然第一次提筆寫書法，完成度卻令人驚豔。他們將自己寫的春聯貼在工作室外，同時也品嘗長年菜、炸年糕等年節特有的食物。

澳洲藝術家Luke Francis Conroy(左)和荷蘭藝術家Anne Winnie Fehres(右)，雖然第一次提筆寫書法，完成度卻令人驚豔。（圖片來源：高雄市文化局提供）

駁二藝術家進駐計劃會協助藝術家在進駐的三個月期間，造訪高雄各地田調，汲取創作靈感與素材，並以展覽、工作坊或現地創作等形式展示駐村成果，每月一次的「OPEN STUDIO 開放工作室」，藝術家也將打開工作室大門，讓民眾可以走入他們創作與生活的空間，近距離觀察創意發想的過程，也能面對面交流，拓展跨國界的藝術觀點。

農曆新年即將到來，駁二駐村計畫準備豐富的年節特色食物，讓各國藝術家提前感受年節濃厚的熱鬧氣息！（圖片來源：高雄市文化局提供）

2024年第一批駐村藝術家有來自日本的杉原信幸與中村綾花，他們深受台灣原住民文化吸引，計畫到高雄各地蒐集在地傳統物件並製成藝術裝置，呼應馬卡道族特有的信仰；擅長壁畫彩繪的西班牙兄弟檔Alva Moca和Chalo Moca，則把創作舞台選定於P2倉庫旁的駁二塔，將運用色彩豐富的創作，為駁二塔換上新裝；來自印尼的Maharani Mancanagara，選擇以木雕探討印尼與台灣之間相似的生活背景；菲律賓藝術家Mica Cabildo以多元的國際視角，研究領土爭議、氣候變遷等議題的解方。歡迎民眾於2月24日下午兩點至六點的「OPEN STUDIO 開放工作室」走進駁二駐村空間一探究竟，詳細資訊請上PAIR 駁二藝術家駐村粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/pier2air/。