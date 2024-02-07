網紅陳沂5日傍晚在台北街頭遭一名黃姓男子揮拳痛毆，造成臉部及耳朵擦挫傷，昨（6日）也召開記者會控訴歹徒預謀犯案並淚灑現場。據調查，黃姓嫌犯落網時全身都是精品，一身行頭恐破百萬，引起社會熱議，網紅「四叉貓」劉宇也在臉書發文透露，嫌犯身上穿的萬元同款上衣，目前官網已賣到缺貨。

網紅陳沂5日傍晚在北市街頭遭黃男揮拳痛毆，警方將黃男依傷害罪嫌送辦，北檢複訊後諭令5萬元交保。陳沂6日開記者會還原案發經過，並提到另一位網紅超哥暴打Toyz後也是5萬交保，擔心日後會有更多覺得交保很輕鬆的模仿犯出現，並質疑現在的司法、政府真的能保護人民嗎？

而黃男落網時幾乎全身都是精品，上衣是法國知名品牌聯名款價格破萬，褲子是美國紐約精品要價三萬多元，手錶則是六角形知名錶款，價格從數十萬到百萬都有，掀起社會熱議。

網紅「四叉貓」劉宇7日凌晨也在臉書發文表示，找到陳沂事件中，嫌犯所穿的同款上衣，是《Moncler》的，官網售價430美元，大約是新台幣1萬3472元，而且XS和XL尺寸都已賣完缺貨中。