今年春節假期，太管處在中心台地廣場推部落美食攤位。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園是走春熱門景點，太管處和秀林鄉合作，春節假期連續7天，在太魯閣台地遊客中心設攤美食文化市集，有馬告、紅藜等部落特色小吃，逛完市集沿中橫公路上行，經過布洛灣、燕子口、天祥等遊憩景點，還有餐飲小吃，同時推出免費遊園專車，規劃3條路線，方便遊客走訪各景點。

即將迎來農曆新年7天連假，因多數遊客到訪太魯閣的第一站，是位於太魯閣台地的遊客中心，為了讓遊客貼近在地文化，太管處與秀林鄉公所合作，8日起連續7天推出太魯閣族美食文化市集，邀集8個優秀攤商，帶來多元豐富部落特色小吃，從馬告、紅藜、竹筒飯、香蕉飯等部落經典風味食材，到創意特色料理小米甜甜圈等，都是道地部落美食。

此外，也有來自太魯閣族部落手工藝創作者，以木雕、藤編等方式製成實用生活小飾物與各式藝術雕塑，期待將太魯閣族的優質文化意象呈現給遊客，也邀請遊客們購買，將太魯閣手工藝之美帶到全世界。

太管處說，遊客沿著中橫公路上行，陸續經過布洛灣、燕子口、天祥等遊憩景點，這些地方也都可以找到餐飲休憩服務。大家走完步道之後，喝杯飲料或餐食搭配峽谷美景慢慢享用，支持在地商家。

太管處今年持續於春節期間初二至初四推出免費遊園專車，規劃3條路線，方便民眾暢遊太魯閣天祥、燕子口、九曲洞、長春祠等景點。建議民眾搭台鐵及北花線客運至新城車站下車，或開車於新城車站周邊停妥車輛後，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行-太魯閣線至太管處遊客中心換搭遊園專車，也可以直接搭乘客運班車至景點遊賞。

太管處指出，春節遊園專車行之有年，有助於改善春節期間中橫公路交通、方便遊客走訪各景點，同時也可以減少車輛湧入中橫公路的碳排放，歡迎大家多多利用。