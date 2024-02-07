【全程字幕】打臉王必勝！台中市府瘦肉精沒驗錯 徐巧芯嗆「下台」：私德不檢點、公務不專業 @ChinaTimes

衛福部食藥署今公布複驗結果，證實台糖豬肉片驗出瘦肉精成份；國民黨立委廖偉翔批評民進黨立委陳亭妃曾慫恿台糖要告到底，跟廠商站在一起，對此，陳亭妃回應，她希望台中市府要公開檢驗資料，但台中市府卻延遲3天才給檢體；再者她是說若台糖對自己有信心，就應該訴諸法律途徑，請廖偉翔搞清楚再罵人。她更呼籲衛福部、台糖向全民交代。

陳亭妃指出，我們希望台中市政府要公開2月2日當時發新聞稿的檢驗標準與資料，其實第一時間台中市政府就應該趕快提供原檢體給食藥署複驗，但是延遲到2月5日下午食藥署才收到原檢體，這當中台中市政府的行政作為又延遲了好幾天。

陳亭妃說，第二我們強調如果台糖你對自己有信心，就應該為自己的聲譽訴諸法律途徑。請廖委員搞清楚再罵人。

另外，針對食藥署針對台中市的原檢體再度複驗，今日公布檢出0.001ppm西布特羅，陳亭妃要求衛福部食藥署說清楚講明白，台糖更應該面對這件事向全民交代。