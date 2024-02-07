亞電表示，陸系高階智慧手機在去年第3季回溫，加上亞電在車用電子、醫療器材等其他領域布局持續發酵，挹注2024年營運成長動能；而今年農曆春節落在2月份，下游客戶自去年底開始提前備貨，其中跨省分運輸在1月下旬即停運，拉貨動能集中在上半月，下半月則以江蘇省境內出貨為主。
AI、MR潮流引領下，帶動創新裝置設備對高階軟板材料需求不斷攀升，車用佈局方面，則持續供應電動車系動力系統、中控系統、觸控螢幕、車燈與電池模組，以及從電池延伸儲能設備系統，醫療應用則佈局高階器材設備儀器，並申請各項認證許可。
亞電(4939)1月合併營收為1.57億元，主要客戶農曆年提前拉貨，加上去年農曆年集中1月份基期較低，年增109.69％，為歷年同期次高。今年大陸高階陸系手機市場已見回溫跡象，加上車用醫療等布局逐步發酵，對今年營運維持審慎樂觀態度。
亞電表示，陸系高階智慧手機在去年第3季回溫，加上亞電在車用電子、醫療器材等其他領域布局持續發酵，挹注2024年營運成長動能；而今年農曆春節落在2月份，下游客戶自去年底開始提前備貨，其中跨省分運輸在1月下旬即停運，拉貨動能集中在上半月，下半月則以江蘇省境內出貨為主。
AI、MR潮流引領下，帶動創新裝置設備對高階軟板材料需求不斷攀升，車用佈局方面，則持續供應電動車系動力系統、中控系統、觸控螢幕、車燈與電池模組，以及從電池延伸儲能設備系統，醫療應用則佈局高階器材設備儀器，並申請各項認證許可。
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