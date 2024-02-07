日本男星福士申樹過去都以小傑尼斯團體「MADE」活動，不過團體解散後他便離開公司；如今他被爆出之前曾拍攝女粉絲裸照威脅，還曾對方身上吸血240萬元日幣（約52萬元新台幣）事後不願支付，對此，福士申樹也坦承部分事實。

根據《FLASH》報導，A粉絲18歲時因喜歡小傑尼斯團體，所以會固定去看演出，當時她寫了信給福士申樹，怎料對方驚要求粉絲拍裸照傳給他，而A粉絲也照做，前往福士申樹所說的六本木一間飯店房間，並當場脫衣讓福士申樹拍照；之後福士申樹與A粉絲約會時，還會指定對方進貢的東西，粗估前後共進貢了240萬元日幣（約52萬元新台幣），但當A粉絲無力負擔這筆開銷後，福士申樹竟拿裸照威脅，直到福士申樹2021年退出傑尼斯，才與A粉絲斷了聯絡。

然而，A粉絲再度聯繫上福士申樹，當時男方為切乾淨雙方關係，曾說要還女方錢，但最終也只還了其中的27萬元（約58185元新台幣），並沒有全額還清，不過A粉絲坦言，自己最想要的不是錢，而是希望福士申樹可以將裸照刪除。

對此，福士申樹坦承，拍裸照一事，但他表示，裸照刪除且沒有以此威脅A粉絲，更稱A粉絲是跟蹤狂，不只會來看他舞台劇演出，還會打電話到他老家，而他也曾警察諮商此事，因此福士申樹認為根本沒必要還給A粉絲剩下的200萬元日幣。

在得知福士申樹的回應後，A粉絲也反駁，自己只有一次在無法連絡上福士申樹時打電話到老家，至於去看舞台劇演出，則是前往欣賞自己想看的表演並非刻意，而當下的確有警察找她確認案情，不過說明過後，警方也採納她的說法；最後，A粉絲強調，福士申樹從未為了裸照而道歉，「不是錢的問題，是希望他還來至今我為此花費的時間，還有因為他的粗言穢語而傷害我的事情而道歉」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。