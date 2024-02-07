前年爆發多起台灣人被騙到柬埔寨當「豬仔」事件，其中，屏東有多名部落青年受騙至柬埔寨，屏東縣警察局成立專案小組，查出一名年僅22歲三地門鄉陳姓女子，是詐騙集團重要幹部，一審她被依共同犯圖利以詐術使人出國罪、又成年人故意對少年共同犯圖利以詐術使人出國罪，處有期徒刑2年2月，案件上訴二審，法官改判3年8月。可上訴。

判決指出，三地門鄉陳姓女子與賴姓、周姓男子於2022年6月中旬先後到往柬埔寨工作，加入外稱「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」，另1名人台灣的林姓下游則負責連繫被害人，安排住旅館、辦護照甚至開車接送被害人到機場。他們甚至為讓被害人能順利出境，還偽造被害人的COVID-19疫苗接種紀錄卡。

4人聽從上游指示在通訊軟體Instagram、Facebook 發佈徵人至柬埔寨、泰國工作的廣告圖文，再以私訊方式向被害人佯稱從事電腦打字工作，合法正規，底薪1 個月新臺幣4萬元、4萬5000元或美金1萬元，另有獎金，包吃包住等。

2022年7月20日至同年8月5日間，該犯罪集團共招募10名被害人前往柬埔寨，其中8名被害人抵達柬埔寨後，被接往特定地點，並被沒收護照，限制手機使用、各處設置監視器、外有警衛持電擊棒等武器固守等方式監控及限制其人身自由，要求從事詐欺台人前往柬埔寨工作或以電腦上網、施用詐術詐騙海外人士匯款至特定人頭帳戶等詐騙工作。如違反規定，還可能被罰款或體罰、毆打、拘禁等處罰，甚至可能轉賣至其他從事詐欺等不法公司；若要求回台，則需支付特定金額贖金。8名被害人至8月底因家屬陸續報警及支付贖金才得以返家。

一審陳女被依共同犯圖利以詐術使人出國罪、又成年人故意對少年共同犯圖利以詐術使人出國罪，應執行有期徒刑2年2月；賴男處有期徒刑1年10月；周男則是有期徒刑11月；而林男處2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並提供義務勞務和接受法治教育。

案件上訴至二審，高分院合議庭認為，陳女等人一開始到柬埔寨後發現是詐騙集團還選擇留下，甚至加入犯罪集團，並未受到脅迫，還與集團幹部出去玩、去酒店慶功，並無顯可憫恕而情輕法重的情形，不應適用減刑的規定，且陳女等4人誘騙國人出國從事詐騙，應以被害人數、被害次數計算罪數，因此陳女改判3年8月，賴處3年2月，周處1年7月，林則處2年。全案可上訴。