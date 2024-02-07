取自AIT臉書

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今年是美國在台協會（AIT）處長孫曉雅任內最後一個農曆新年，她親自到內湖花市採買花卉，以花藝布置方式來慶祝新年。孫曉雅重申，美國期待與所有台灣人民選出的人合作，我們也致力與台灣保持緊密的友誼、促進台海和平穩定、深化雙方經濟連結，並支持台灣有意義地參與國際社群。

AIT今天發布金龍年的賀年影片，由孫曉雅代表AIT全體同仁祝福台灣民眾「龍光煥發、龍年大吉！」。她說，農曆新年是她非常喜歡的假期，是與家人團聚的時刻，也更讓她感受到她的「台灣家庭」。

除了和她一起住在台北的兒子與貓之外，孫曉雅表示，她在AIT的同事、台灣所有的合作夥伴、在台灣各地結交的朋友，在她日常生活中用溫暖笑容迎接她的每一個人，都是她在台灣珍視的家人，「這也是為什麼台灣在我的心中占據一個如此特別的位置」。

她記得約32年前，剛走下飛機的那一刻，第一次感受到台灣濕熱的空氣，「我當時馬上就想，這就是我的家，我在佛州長大，氣候真的很像」。

今年是孫曉雅擔任AIT處長最後一個農曆新年，她特別用花藝佈置這種新的方式慶祝新年，年前她到AIT附近的台北花市採買花材，深深感受到內湖社區的活力。

她說，人們告訴她，色彩繽紛的花卉，象徵著新年的幸福如意，「我嘗試人生中每一次的插花，真的好好玩」，這也讓她有機會去AIT附近的內湖花市逛逛，很多外銷的漂亮稀有花卉，都在台灣本地種植，所以我們能將這些台灣本地的珍寶融入花藝作品。

除了花卉，孫曉雅強調，台灣還有很多產品在世界首屈一指，台灣的名聲越來越響亮，台灣的角色，在國際社會上也越來越不可或缺，她昨天早上在花市買的很開心，她知道這些花，在台灣以外的地方賣的有點貴，但在台灣這裡很容易找到，因為這是台灣本地種植的。

她稱讚台灣是充滿生命力的民主社會，是蓬勃發展的經濟和科技重鎮，也是世界上一股良善的力量，也恭喜台灣上個月再次順利完成一場自由公正的選舉。

孫曉雅表示，台灣對民主和表達自由的尊重，使得人人都很樂意參與這個民主程序，台灣的民主是世界典範，這次選舉再次證明了這點，美國期待與所有台灣人民選出的人合作，我們也致力與台灣保持緊密的友誼，促進台海和平穩定、深化雙方經濟連結，並支持台灣有意義地參與國際社群，「最後，祝大家，欣欣向龍、新年快樂」。