台糖梅花肉片含瘦肉精西布特羅風波擴大，食藥署與台中市政府啟動兩路複驗，食藥署今公布結果，檢出西布特羅0.001ppm，引發社會高度關注。為此，行政院火速於今日下午2時召開記者會說明，強調僅台中市政府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險。

風波源於台中市衛生局2日晚間公布，台糖安心豚梅花肉片驗出國內禁用的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），這也是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，且檢出的是農業部規定禁用動物用藥瘦肉精西布特羅，數值為0.002ppm，但後續農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗卻均未驗出。

不過，食藥署今日公布的複檢結果，食藥署長吳秀梅表示，食藥署針對台中送來的肉片，檢驗了三次，第一次驗出0.0013ppm、第二次驗出0.0014ppm、第三次驗出0.0014ppm，確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm。

為此，行政院稍早發布採訪通知，預計在下午2時於行政院召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，會議由行政院發言人林子倫主持，行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛福部次長周志浩、食品藥物管理署署長吳秀梅出席。