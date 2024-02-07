台糖豬肉片日前被台中市政府驗到瘦肉精「西布特羅」，食藥署於7日複驗確定檢出「西布特羅」的成分，但衛福部政務次長王必勝在複驗結果出爐前批評台中市府，外界要求王必勝道歉。中研院院士陳培哲表示，蔡英文政府已經沒有公信力，王必勝「這個人可有可無，說什麼都不用在意」，當前唯一重要的是應盡快找出食安漏洞並加以解決，建議新國會調查，為民眾食安把關。

陳培哲直言，王必勝沒有科學素養，對於專業資訊的解讀，從來都不是從科學觀點出發，始終都是以政治立場解讀，以這次爆出問題的台糖豬肉片來說，儘管政府擴大取樣結果都沒問題，但再次複驗還是確定檢驗出「西布特羅」，再次證明王必勝的科學專業有問題。

陳培哲提到，由於目前尚無法掌握「西布特羅」來源在哪裡，顯示我國對豬肉管理與把關是有瑕疵的，這起事件理應透過檢調單位調查，「但檢調單位也沒甚麼公信力」，再加上這起風暴暴露政府對食安管理有問題，因此希望新國會能夠加以調查，把問題找出來，為民眾的食安把關。