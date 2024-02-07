春節假期將至，中國信託產險提醒民眾備妥「龍三保」，善用「旅平險／旅遊不便險」、「Daily短期車險」、「住宅火災延燒險」全方位轉嫁事故風險，龍年出遊龍安心。同時也揪大家龍來投保做公益，即日起每位新會員於網投專區成功投保，中國信託產險就會贊助新臺幣100元扶助視障兒，新年出遊完善保障還能做愛心。

第一保首選【旅平險＋旅遊不便險】，中國信託產險「旅平險＋旅遊不便險」提供包含意外身故、意外失能、意外傷害醫療、海外突發疾病住院醫療，還有海外旅遊「旅程取消」、「班機延誤」等14項保障，讓旅程更安心。以日本五日遊為例，僅需871元保費，即有1,000萬意外身故及失能、重大燒燙傷保險、意外傷害醫療等多重保障。中國信託產險網投專區提供保費立即試算，記得最晚要在出發前1個小時完成線上投保，也可以提早規劃3個月內的旅遊保險，全程線上操作便利快速，讓您輕鬆出發。

第二保推薦【Daily短期車險】，中國信託產險業界首創「短期車體險」，提供日保限額車對車碰撞損失補償，主打「開車前再投保」、「開幾天保幾天」，滿足車主短期用車保障需求、降低保險費負擔；最早於出發7天前、最晚1日前均可上網投保，保費每日最低120元，即可獲最高10萬元保障，投保日最短1天、最長15天，讓偶爾用車的車主也能安心自駕。

第三保建議【住宅火災延燒險】，出門在外最怕突發災害，中國信託「住宅火災延燒險」提供住宅火災延燒、家庭動產、財物竊盜等保障，分散延燒第三方的責任風險，還補償門鎖遭惡意破壞更換新鎖的費用；一年保費不到500元，即有最高2,400萬住宅火災延燒保障，居家或外出皆安心。