丟丟妹（李明珊）去年3月跟前夫王心正離婚，也退出「丟丟妹」品牌，自立門戶「樓頂揪樓下」。她6日現身媒體餐敘，坦言跟前夫沒什麼聯絡了；而自己目前身邊有不錯的對象，護花使者多多。

李明珊坦言，身邊真的有不錯的對象，喜歡聰明的男生，自嘲：「比較容易感動、好騙。」她舉例，因自己喜歡蠟筆小新，追求者就會買一系列的相關禮物送她；近期一個讓她感動的，是某次在挑選直播抽獎的禮物，挑一挑發現自己很喜歡一個LV的小包、可以掛在包包上的那種，沒想到過幾天就有人送給她了，著實又驚又喜。