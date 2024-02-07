苗栗縣長鍾東錦今天到各局處發福袋。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

迎接農曆新年，苗栗縣長鍾東錦7日帶領幹部前往各局處發放新春福袋，慰問春節值班同仁，向大家賀年，感謝團隊過去1年在工作崗位上辛勞的付出，也提醒同仁過年期間務必注意保暖及身體健康，趁春節假期好好休息，年後回到崗位繼續保持熱忱服務鄉親。

文觀局合照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦7日一早在副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山、參議許滿顯、范陽添及行政處長許淑娥等人陪同下，依序前往衛生局、環保局、消防局、文觀局、警察局、稅務局、第二辦公大樓、第一辦公大樓向團隊員工拜年，縣長夫人陳美琦更是驚喜現身，向大家賀年祝福新春愉快。

縣府員工合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦感謝這一年來縣府所有工作夥伴努力，讓縣民幸福感提升。他表示，縣府是一個很大的團隊，任何政策及事情需要大家齊心努力，才能讓苗栗更加進步、和諧，因此希望同仁們在縣府上班是幸福快樂，並且熱衷於工作，站在第一線以愉悅的心情服務鄉親，一定會讓鄉親有感。

消防局合照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

他期許大家都能充滿熱忱的服務，未來會持續與第一線的同仁多溝通交流，了解他們的所需及狀況，接下來過年期間也會帶領同仁到各鄉鎮的廟宇參拜祈福，並會準備福袋送給鄉親，歡迎大家來領福袋。

今年「金龍迎春」福袋行程，年初一（2月10日）：縣長鍾東錦分別由縣府秘書長陳斌山及局處長或參議陪同；發送時間和地點依序如下，上午7：30在頭份永貞宮；8：00竹南龍鳳宮、8：20竹南慈裕宮；9：00後龍慈雲宮；9：40通霄拱天宮；10：40苑裡慈和宮；11：30苗栗玉清宮、12：00苗栗大明寺。

另條路線，副縣長鄧桂菊、縣長夫人陳美琦，發送福袋的時間和地點如下，上午8：30在獅潭義民廟；9：00大湖萬聖宮；9：50卓蘭峨崙廟；10：30三義五穀宮；11：20銅鑼武聖宮；12：00西湖五龍宮。

年初二（2月11日）縣長夫人陳美琦發送福袋行程，8：00在頭份義民廟、8：20斗煥坪大化宮、8：45珊珠湖太陽宮；9：20三灣五穀廟；10：00南庄員林崇聖宮、10：40南庄永昌宮、11：30大南埔文武宮。

另條路線，由副縣長鄧桂菊致贈福袋，時間和地點，9：00公館五穀宮；9：45頭屋五聖宮；10：30造橋慈聖宮。