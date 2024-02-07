俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）7日透露，俄羅斯和北韓正在制定一項「非常好」的一系列協議，這項協議將在總統普丁訪問北韓時簽署。

普丁去年接受北韓領導人金正恩的邀請，計劃到平壤進行訪問。這將是普丁20多年來首次訪問北韓。克里姆林宮上個月說，訪問日期尚未確定。

據《塔斯社》7日報導，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅受訪時說，「雙方還沒有討論訪問時間表。目前正在籌備的，只是雙方到時將簽署的聯合文件。我認為這將是非常好的一系列協議。」

馬歇各羅說，協議將促進兩國的旅遊業，使雙方往來更便利。他並未透露任何細節。馬歇各羅說，「現在說或許太早，但我認為，今年俄羅斯和北韓的關係將在許多方面取得突破。」

自2022年入侵烏克蘭後，面對西方制裁的莫斯科與平壤建立了更密切的關係。美國為此發出警告，指俄朝軍事合作日益成長，恐導致危險加劇。

美國早前指出，為了保持對烏克蘭的攻擊強度，莫斯科轉而向平壤和伊朗尋求武器，包括無人機和飛彈。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）6日在聯合國安理會會議上說，俄羅斯以北韓提供的彈道飛彈，襲擊了烏克蘭至少9次。

俄羅斯和北韓都否認美國的指控。莫斯科說，它可以依自己的選擇，與任何國家發展關係，並指它和平壤的合作不違反國際協議。