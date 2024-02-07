孔子第74代子孫孔繁錦，因獲得益智節目冠軍，被外界封為「全台最聰明醫師」，2020年4月他在診所內性侵女病患，最高法院2023年依強制性交罪判刑4年確定，目前已入監服刑。未料又遭到一名高中女生指控，2021年7月去就診時指侵得逞。一名女病患接續出面指控，看診時遭他摸手背，因此提告強制猥褻。台北地檢署偵查後，認為手背並非「隱私部位」，與犯罪構成要件不符，處分不起訴。

在孔繁錦忙於官司期間，又出現一名女病患報案，5、6年前向孔繁錦求診時，也曾在診間被孔觸摸手背，讓她深感觸不舒服至今，因此決定向轄區警局報案指控孔繁錦涉嫌強制猥褻。

檢察官借提孔繁錦偵訊後，認定女病患遭觸摸的地方是手背，並非隱私部位，即使有觸摸，也與強制猥褻罪要處罰的犯罪構成要件不符，因此處分不起訴。

除此之外，孔繁錦在獄中時，也遭一名女高中生提告，以要在臀部施打針劑為由，帶到注射室竟然予以指侵得逞。

法官審酌，孔繁錦是A女的就診醫師，本應負起照護、扶助A女之責任，然竟為自身性慾，利用權勢對A女為性交行為，侵害身體自主權，更戕害A女之心理，所為對身心造成相當程度之驚嚇及傷害，且孔繁錦犯後飾詞狡辯，難認有悔悟之意。日前依法判決，依犯成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，處有期徒刑1年。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。