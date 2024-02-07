【全程字幕】打臉王必勝！台中市府瘦肉精沒驗錯 徐巧芯嗆「下台」：私德不檢點、公務不專業 @ChinaTimes

國產「台糖安心豚梅花肉片」被台中市檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，食藥署對剩餘檢體進行複驗後，今(7日)也確認檢出。由於衛福部次長王必勝幾次質疑台中市府，因此資深媒體人趙少康大讚台中市長盧秀燕負責的態度，同時批衛福部「真是丟臉」，王必勝下台也只是剛好而已，一點也不冤枉。

針對王必勝在複驗結果出爐前批評台中市府，趙少康認為，科學精神就是有一分證據說一份話，公開透明才能確保食安不被人為干預，台中市政府做了最好的示範；他批，「滿腦子政治考量的王必勝，該為了罔顧國人食安下台謝罪」，此舉顯示出民進黨大官的大膽、蠻橫、粗魯與專斷。

根據法規，在台灣，肉品不得檢出瘦肉精，趙少康指出，地方政府檢出瘦肉精，當然要第一時間立即發布警示，避免更多人吃下肚，這就是盧秀燕市長負責的態度。

最後，趙少康在臉書痛批「衛福部真是丟臉，王必勝下台也只是剛好而已，一點也不冤枉他」！私領域的事，或許可以輕放，但是罔顧人民的食安、棄守專業，已經沒資格當衛福部次長。