【全程字幕】打臉王必勝！台中市府瘦肉精沒驗錯 徐巧芯嗆「下台」：私德不檢點、公務不專業 @ChinaTimes

食藥署7日證實確認台中市送中央複驗的國產「台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」。而連日抨擊台中市的衛福部次長王必勝7日已經出國，也讓立院國民黨團痛批，應該立刻回到國內處理、下台。國民黨團總召傅崐萁也直指，萊豬偷偷摸摸進台灣不是新聞，此次事件就是「洗產地」。黨團正式要求行政院長陳建仁公開道歉，而且在20日開議前要做人民食安專案報告，才可施政報告。

傅崐萁表示，台中市長盧秀燕為人民把關，積極做食安檢測，但檢測結果出爐後，民進黨立刻啟動戰鬥模式，第一公開否認，第二帶風向陰謀論，第三部會首長出來叫囂，第四網軍側翼名嘴攻擊。

傅直指，萊豬偷偷摸摸進到台灣已經不是新聞，但是西布特羅這種高毒性的瘦肉精也進入台灣，在國營事業標榜最安心的台糖豬也被檢測出來，很清楚的這就是洗產地，到底這種人謀不臧的事還有多少，全國鄉親能不能相信民進黨政府，安心過好年，吃到無毒的豬。

傅說，中央無能地方要承擔責任，黨團正式要求行政院長陳建仁公開道歉，而且在20日開議前必須要到立法院做人民食安報告，國家最後防線，國營台糖都被洗產地，是毒豬，要讓全國國人清楚，要先做專案報告才可以正式開議上台。再者，陳建仁要向全國國人公開道歉，王必勝立刻辭職下台。

國民黨立委王鴻薇則說，台中市政府本於職責遵守食安法，竟然在陳建仁口中變成捕風捉影，造成民眾恐慌，這到底是什麼道理，還有王必勝，他居然指責台中市政府，為什麼要急著公布檢驗報告，難道是要讓含有瘦肉精的豬肉全部吃到國人肚子裡嗎？王必勝真的非常離譜。另外民進黨的立法委員，陳亭妃蔡易餘，同時招開記者會，應該說台糖要告台中市政府，台糖憑什麼告？民意代表竟然護航的是台糖而不是人民的食安，這都是集體翻車。

王還大嗆，王必勝因為私人行程出國去了，難怪他要質疑台中市政府，因為王大官員要出國有私人行程，有問題出國回來再說。王必勝應該立刻回到國內處理，立刻下台。其他翻車官員應該要跟台中市政府道歉。

國民黨立委羅智強表示民進黨集體大翻車，陳建仁要不要道歉，王必勝還有臉戀棧嗎？這件事情顯現出民進黨對食安不只是怠惰，更是傲慢的照妖鏡。羅痛批，民進黨政府就是「食安晉惠帝」，台中市政府努力稽查，完全按照科學根據，沒有得到肯定跟後盾，王必勝還說是實驗室事件，質疑檢驗專業，民進黨幾乎是傾巢而出，現在翻車了，陳建仁、王美花、王必勝還有民進黨立委，要不要站出來面對社會大眾。

羅也質疑，如果不是因為台糖畜養問題，那就剩下洗產地的疑慮，過去洗產地不斷發生，洗到連羊肉都是進口豬肉，所以民進黨這件事為什麼要掩蓋，是畜養過程出了問題還是洗產地問題？

國民黨立委葛如鈞則實測產地溯源網站，發現即便包裝盒上都有追蹤溯源，但民眾掃描連上網頁後，所有飼料的銷售通路沒辦法再連結出去，也無法顯示這些飼料又產製哪些產品，葛如鈞還得自寫程式溯源，因此葛呼籲，食品安全監控網要加強加速，還要增進監控功能，民眾掃描後也不會發出警報，希望大家吃的安心、吃的安全。

傅崐萁最後說，此事也凸顯必須積極推動國會改革，讓國會議員能夠徹底執行人民託付的責任，對於行政權可以全面監督並且為民伸冤，再次要求出國遊玩，無法將心比心的王必勝次長，讓人民唾棄的首長要立刻請辭下台。