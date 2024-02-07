美國聯邦參議院昨（6）日以壓倒性票數，通過有「印太沙皇」之稱的白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）出任國務院副國務卿，他將是美國外交的第2號人物，康貝爾過去曾被封為「對中國最大鷹派」，他曾至少訪台6次。

綜合路透社、美國之音、自由亞洲電台（RFA）報導，美國參議院昨日以92贊成票對上5反對票，壓倒性通過康貝爾出任副國務卿的人事案，康貝爾將接替去（2023）年7月退休的前副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），成為布林肯之後的外交第2號人物。

路透社評論，美國總統拜登、國會挑選康貝爾擔任外交2把手的決定，反映了美中關係的重要性，尤其北京對華府構成外交難題，美軍在對抗解放軍軍力升級的同時希望避免爆發衝突，華府在限制大陸不公平貿易舉措的同時，也希望避免爆發全面貿易戰。

拜登2021年上任後設置白宮印太事務協調官一職，由康貝爾出任，他當時被美國政治新聞網站「POLITICO」譽為可能是「對中國最大鷹派」。

康貝爾去年12月在提名聽證會上表示，現今的挑戰是全球性的，一個區域發生的事會影響其他地區，「我們的競爭對手正在合作—只要看看中國、伊朗和北韓對俄羅斯侵略戰爭的支持就知道了」，他說北京認為美國正在急劇下降，「我們必須證明事實並非如此」，他表示上任後將優先考慮中國大陸構成的戰略威脅。

畫面為康貝爾2023年12月出席國會提名聽證會。

現年66歲的康貝爾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時代擔任國務院亞太助卿，被視為是歐巴馬時代「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的重要推手，將美國外交政策的重點從中東轉向亞太。

擔任白宮印太事務協調官期間，他重新推動由美國、澳洲、印度、日本參與的「四方安全對話」（Quad）。

不過他也強調，美國在與中國競爭的同時並不尋求衝突或對抗，他說美國致力於與盟國合作，並且負責任地管理與中國的競爭。他甚至主導去年拜登與大陸國家主席習近平在舊金山舉行的峰會，為降低美中緊張創造條件。

康貝爾2021年7月參加討論印太地區議題的座談會時也曾表示，美國支持台灣尊嚴，維持與台灣堅實的非官方關係，「我們不支持台獨，我們充分了解這議題極具敏感性」。

圖為2015年6月時任民進黨黨主席、準備競選總統的蔡英文在華府的戰略暨國際研究中心（CSIS）與康貝爾對談。（圖／中時資料照）

另據中央社報導，康貝爾過去至少訪台6次，與蔡英文總統、前總統馬英九、陳水扁等都見過面，2013年10月，馬英九前總統也在總統府親自頒贈康貝爾「特種大綬景星勳章」。

另外，外交部長吳釗燮及國安會秘書長顧立雄去年2月訪問美國在台協會（AIT）華府總部時，也曾與康貝爾會面。