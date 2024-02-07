外傳今年將出訪美國 蔣萬安親自回應：還在規劃中 13:372024/02/07 中時 黃敬文 、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔣萬安今(7)日前往陽明山出席活動時受訪表示，目前都在規畫中。（黃敬文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2024陽明山花季7日開跑，台北市長蔣萬安（見圖）出席開幕活動，與盛開的櫻花合影。（羅永銘攝） 繼去年出訪陸續出訪韓國、新加坡以及大陸上海，台北市長蔣萬安再外傳今年將出訪美東；蔣萬安今(7)日前往陽明山出席活動時受訪表示，目前都在規畫中。 蔣萬安強調，後續只要有確定的訊息，一定會在適當時間向大家做報告。 傳蔣萬安將出訪美國聚焦市政議題 北市府：選項之一 美國麥當勞突喊「降價」 認了客人快買不起 背後真相曝光 陸客不來恐難達1200萬觀光客目標 蔣萬安喊話中央：儘速溝通 #台北市 #蔣萬安 #訪美 #美國 #規畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 王受文與美商務部次長通話 關切半導體太陽能限制措施 10:162024/02/07 兩岸 快認養毛小孩回家過好年！ 北市動物之家9日起連休6日 16:482024/02/06 生活 AIT處長任內最後一次農曆年！孫曉雅PO買花賀歲片 曝「美國期待」 13:042024/02/07 政治 代替蔣萬安勞軍 兵役局長：感謝台北憲兵隊車站聯絡組辛勞 21:112024/02/06 政治 開戰後第一人！福斯前主播：普丁將「很快」接受專訪 10:272024/02/07 國際 企業捐款跳票掏年終拋磚引玉 議員攜手民間協助弱勢 12:332024/02/07 政治 拜登狂打陸晶片...美作家曝跟台積電有關 揭背後原因 09:252024/02/06 財經 真相大白！波音737艙門高空噴飛 調查：少了4個關鍵螺栓 12:352024/02/07 國際 台北大巨蛋有機會專案免費？ 蔣萬安：持續溝通中 13:082024/02/07 生活 藥華藥1月營收5.1億元 年增翻倍 15:182024/02/06 財經 川普抗中上癮了！想課60％關稅 驚爆「害慘美國人」下場 06:002024/02/06 財經 對陸最大鷹派出任美副國務卿！「印太沙皇」康貝爾多次訪台 13:002024/02/07 國際 西周青銅器流失海外40年 大陸從美國成功追索「豐邢叔簋」 11:302024/02/07 兩岸 台積電美國廠慘了？老手看到「日本做1事」預言悲劇下場 08:582024/02/07 財經 27年首調漲！台北市動物園4／1起門票最高100元 14:142024/02/06 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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