2024陽明山花季7日開跑，台北市長蔣萬安（見圖）出席開幕活動，與盛開的櫻花合影。（羅永銘攝）
2024陽明山花季7日開跑，台北市長蔣萬安（見圖）出席開幕活動，與盛開的櫻花合影。（羅永銘攝）

繼去年出訪陸續出訪韓國、新加坡以及大陸上海，台北市長蔣萬安再外傳今年將出訪美東；蔣萬安今(7)日前往陽明山出席活動時受訪表示，目前都在規畫中。

蔣萬安強調，後續只要有確定的訊息，一定會在適當時間向大家做報告。

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