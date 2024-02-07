美女主播劉方慈年前受台南崑山科技大學公廣系的邀請，除了協助學生參與「北台南家扶中心”有你真好”正能量常用語公益LINE貼圖」拍攝之外，學校還為即將到來的甲辰龍年設計了一系列的賀年短影音，讓喜愛主播的朋友們在過年期間從除夕守歲到初五開工日，每天都可以在主播的官方社群和崑山公廣系的Youtube上看到她搭配主播裝、私服甚至是漢服等不同面向的裝扮和大家歡喜來拜年的喜訊。農曆新年前夕，劉方慈還特別請崑山公廣系的同學代表她前往北台南家扶中心贈送新年禮品及紅包給小朋友，大家都非常開心地感謝方慈姊姊的愛心。

龍年拜年短影音全案由劉方慈和學生共同設計發想，劉不但引領崑山公廣系的同學學習專業，同時發揮自己身為公眾人物的影響力，帶領同學們做好事並鼓勵更多人關注社會需要幫助的人，投身公益活動。特別的是在賀年短影音中的春聯是由書法大師－張炳煌等書法家揮毫。

劉方慈拍攝甲辰龍年賀年短影音。(戴志揚翻攝)

劉方慈拍攝甲辰龍年賀年短影音。(戴志揚翻攝)

而為了增加賀年影片的正能量，採用幾位易經老師共同研究針對甲辰龍年時運，在設計2024的這行字的時候，特別在0裡面巧妙嵌入一個「風雷益」卦，這是在甲辰龍年運勢極旺的卦，因為龍就是要在風、雷交加的時候顯現神跡。益：表利益、好處。是由上對下的一種好的給予，對事業投資都有相當的幫助，可得貴人來相助、扶持。得此卦者，正當好運，奮發圖進，得人幫助，能獲名利，贈與及被贈者都能達到雙向提升正能量的效果。

在甲辰龍年賀年短影音的美術設計上，背景水墨創作是深耕台灣30多年的國際書畫家－王海峰大師精心繪製，結合台南府城古蹟巡禮的創作為主題，且為祝賀台南建城400年極力創作之系列作品，每幅作品皆把台南市享譽國際的古蹟如赤崁樓、武廟、鹿耳門天后宮等神韻呈現於筆墨。

劉方慈與崑山公廣系同學共同設計發想正能量貼圖及賀年短影音。(戴志揚翻攝)

劉方慈主播在2024的一開年就接連正能量大爆發，「有你真好」正能量常用語」專屬公益貼圖已於LINE官方平台上架，貼圖收益也將全數回饋給北台南家扶中心用於扶持希望工程的清寒學子，而她的甲辰龍年新春賀年短影音也以滿滿的正能量從除夕至初五開工日日更新，劉方慈希望透過自己這次的拋磚引玉，除了能匯集社會的愛心幫助弱勢之外，也讓喜歡她的朋友快去下載賀年影音，盼能藉由藏有無價墨寶並蘊含易經「風雷益」卦正能量的短影音，能讓收到的每個人在新年伊始就「好運龍總來！」