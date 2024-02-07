台中市政府日前驗出台糖冷凍梅花豬肉片含有「西布特羅」瘦肉精0.002ppm中央與地方分別進行複驗，食藥署7日公布，確認檢出「西布特羅」，立委楊瓊瓔說，中央要向辛苦的台中市檢驗人員道歉。

國民黨立委楊瓊瓔說，食安攸關民眾安危，要用最高標準啟動調查，沒想到中央政府竟大動作強調抽驗台糖肉品沒有驗出後，放任事情一度變成「羅生門」。

楊瓊瓔指出，與其有時間讓衛福部高官開記者會質疑地方政府、或是作圖宣傳台糖肉品沒問題，不如趕快就飼養、飼料、分切場等源頭調查，到底是哪個環節出現缺口？中央已經慢半拍了，人民需政府機關追查問題上看到進度。

楊瓊瓔說，「中央食安不是螺絲鬆了，是根本找不到螺絲！」為民眾把關食安不分中央地方，但中央第一時間質疑實驗室、質疑市府「太早公布」的態度要改正，而台中食安基層檢驗人員也因此承受許多攻訐與壓力，她要求中央應向檢驗人員道歉。

據了解，6日晚間食藥署己通知台中市政府，該批台糖肉品檢體驗出「西布特羅」，食藥署7日公布，台中市府複驗的驗出值為0.001ppm和0.002ppm。