王姓大貨車駕駛7日早上8點多，在苑裡鎮西平里苑裡某路段，利用大貨車吊臂作業時，不慎勾到旁邊電線導致起火，所幸警消人員獲報後到場救援，沒有釀成重大意外，後續由台電人員到場搶修中。
通霄分局苑裡分駐所接獲報案，稱有火警發生，經員警趕赴現場處置發現，王姓男子使用大貨車的吊臂夾子，正當他夾廢鐵作業時，不慎勾到旁邊電線導致起火。
警方到場指揮交通，同時協助消防隊撲滅火勢，所幸無人受傷，初步財損為附近住戶部分電器損壞，電線損壞部分由台電人員搶修。
王姓大貨車駕駛7日早上8點多，在苑裡鎮西平里苑裡某路段，利用大貨車吊臂作業時，不慎勾到旁邊電線導致起火，所幸警消人員獲報後到場救援，沒有釀成重大意外，後續由台電人員到場搶修中。
通霄分局苑裡分駐所接獲報案，稱有火警發生，經員警趕赴現場處置發現，王姓男子使用大貨車的吊臂夾子，正當他夾廢鐵作業時，不慎勾到旁邊電線導致起火。
警方到場指揮交通，同時協助消防隊撲滅火勢，所幸無人受傷，初步財損為附近住戶部分電器損壞，電線損壞部分由台電人員搶修。
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