南投縣一所國小棒球隊的黃姓教練長期關懷球隊上弱勢學生，曾獲教育部杏壇芬芳獎，月前他涉嫌性侵害球隊上的男學生遭提告，目前已有6名學生提告，南投檢警獲報展開調查，他到案坦承犯案時間長達10年以上，對多名學生伸狼爪，他已遭南投縣教育處停聘。

據了解，黃姓教練（55歲）未婚、為南部人，師院畢業後就到南投縣的一所國小服務，甚至擔任棒球隊總教練，他長期關懷隊上弱勢學生，時常將單親或家庭經濟弱勢的學生帶回家課輔，涉嫌趁人之危性侵害，月前他遭提告，檢調展開調查。

黃姓教練到案，坦承犯案時間長達10年以上，對多名學生伸狼爪。檢警逐一清查10年來他帶過的棒球隊學生，目前已經有6名被害學生出面指控。

南投地檢署指出，接獲黃姓教練涉嫌妨害性自主案，立即指派檢察官吳慧文與警方組成專案小組，連日積極蒐集證據，6日將黃嫌拘提到案，並對其居所、辦公室執行搜索，認為黃嫌有湮滅證據及勾串證人之虞，並有反覆實行犯罪之虞，裁准羈押禁見。

南投縣教育處表示，學校已經依據《性別平等教育法》成立調查小組啟動調查，目前該名教師已經停聘。

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