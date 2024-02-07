雲林縣衛生局上月接獲民眾檢舉濟生股分有限公司斗六廠銷售之黑胡椒粒及家用四合一調味料組合細粉紅辣椒產品，製程使用檢出農藥殘留及工業用蘇丹色素3 號（俗稱蘇丹紅）原料，衛生局前往工廠稽查並到大賣場抽樣檢查檢驗證實含蘇丹紅。

衛生局指出，1月8日接獲民眾陳情本案，食品衛生科會同政風室1 月 19 日至該廠稽查，場方表示上述兩項產品是向新北市一家公司購入「紅辣椒粉」原料過篩後，包裝成罐裝「家用四合一調味料組合」產品。

衛生局說，1月22日至大賣場抽樣該批號的「家用四合一調味料組合」，送衛福部認證的實驗室檢驗，結果「細粉紅辣椒」檢出依規定不得檢出的工業用蘇丹色素3號18 ppb。

業者供稱該批共生產1萬9958 罐，已銷售1萬6974罐，每罐容量12 公克，1月31日全面下架回收。

雲林縣衛生局昨（6日）至該廠將所餘成品2984 罐及原料500公斤封存於公司倉庫內，但原料還差1750公斤，廠商還未能明確提供資料。

陳情者明確提供廠內針對該產品自主檢驗檢出蘇丹色素3號的 SGS 檢驗報告單，現場稽查時業者稱無針對該蘇丹色素作自主監測。雲林縣衛生局依違反食品安全衛生管理法將廠方負責人移送法辦。

「蘇丹紅」工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，是一種便宜易取得、穩定又不易褪色的紅色染料，對人體可能有致癌性。