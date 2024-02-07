亞翔旗下蘇州亞翔在中國大陸及新加坡的工程專案，自去年下半年起陸續進入認列高峰期，帶動單月營收表現明顯躍升，11、12月分別衝上89.97億元及83.14億元，改寫歷史新高及次高，使2023年自結合併營收568.99億元、年增達59.54％，連3年改寫新高。

受惠進入施工認列高峰期，亞翔公布2024年1月自結合併營收67.72億元，雖較去年12月83.14億元次高減少18.54％，但較去年同期23.45億元跳增達近1.89倍，創同期新高、歷史第三高，表現持穩高檔。

亞翔先前法說時指出，去年前11月新簽約總金額達918.28億元，截至11月底未完工在手訂單規模達1280.54億元，雙創新高。總經理暨發言人蔣曉麟表示，新訂單仍以半導體產業占約6成最高，未完工的在手訂單為台灣榮工占約44％、台灣亞翔38％，蘇州亞翔17％。

展望2024年，蔣曉麟認為去年較淡的台灣亞翔今年有望轉佳，但目前暫以持平看待。台灣榮工的公共工程這2年會有較好發展，以捷運工程為未來主軸，包括台北、桃園、高雄都會陸續有新路線開出，由於土建工程市場開始出現供不應求現象，有助接單毛利提升。

蘇州亞翔方面，新加坡工程專案去年底工程進度達約40％、約認列38％，剩餘部分今年將持續認列。中國大陸雖然經濟狀況較弱，但公司因較聚焦高端企業，看法相對樂觀。至於越南及新加坡受惠整體產業供應鏈轉移，今年趨勢應會延續。