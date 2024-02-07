慧榮科技去年第四季主要產品線營收與上一季相比，SSD控制晶片成長15%~20%，eMMC/UFS控制晶片成長25%~30%，SSD解決方案減少5%~10%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，去年第四季營收表現優於預期，在假期旺季效應與通路庫存水位正常化的帶動下，主要產品線需求呈現連續增長。eMMC/UFS和SSD控制晶片在去年第四季出現強勁成長，因為慧榮團隊一直致力於為客戶提供控制晶片解決方案，使其產品能廣泛應用於各個市場，相信這將幫助我們持續拓展市佔，同時成為2024年及後續強勁成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，預期2024年我們的營收將全面性持續成長，主要裨益於模組廠客戶贏得更多的新案及NAND大廠客戶贏得重要設計案。為了有效應對更廣泛的終端應用，NAND大廠客戶同時提升了控制晶片外購比例。我們手上眾多待處理的訂單，加上各個逐步啟動的專案，勢必成為今年強勁成長的基礎。這些已取得的eMMC/UFS和SSD控制晶片的新案能幫助我們強化與NAND大廠夥伴的合作關係，預計在這些客戶取得的營收將提升約50%。

預估2024年第一季營收將介於1億7,200萬至1億8,200萬美元之間，較前一季減少10%-15%，較2023年第一季大幅增加39%-47%，毛利率介於44%至45%之間。2024全年營收將介於7億6500萬至8億美元之間，較2023年成長20%-25%，毛利率介於45%至47%之間。