高市府舉辦「高雄創業投資DEMO DAY」大賽，擔任新創與創投之間的媒合橋梁，邀請多家知名創投及企業策略投資機構參與投資評估；該賽即起報名至2月26日，入選的新創團隊有機會獲得投資人入股投資外，還享有進駐高市府新創場域1年免租金優惠、申請最高1000萬額度優惠貸款等資源。

高市府經發局長廖泰翔指出，這次特別與國內各大創投及早期天使投資人合作「高雄創業投資DEMO DAY」，讓資本市場有機會以股權投資方式投資優秀的團隊。

「埃爾思科技」的專利技術製作之奈米探針，可提供業者進行線上或離線的晶圓（片）電性檢測，及早發現不良品而進行製程調整。近期獲半導體行業上市公司策略投資，更成功對接國發天使基金跟投。（柯宗緯翻攝）

另同步祭出許多資源，包含總額100萬的POB商業驗證獎金、進駐新創場域1年免租金優惠、申請1000萬額度的優惠貸款，期待透過這次的競賽，讓資本市場看見更多優秀的新創團隊，也讓高雄的新創環境更加完善。

「高雄創業投資DEMO DAY」大賽登場，邀請多家知名創投及企業策略投資機構參與投資評估，歡迎對股權募資與資本加速有興趣的新創、中小企業夥伴們踴躍報名。（柯宗緯翻攝）

「高雄創業投資DEMO DAY」大賽登場，邀請多家知名創投及企業策略投資機構參與投資評估，歡迎對股權募資與資本加速有興趣的新創、中小企業夥伴們踴躍報名。（柯宗緯翻攝）

廖泰翔強調，去年高市府透過KO-IN與DAKUO基地營運輔導單位「誠研創新」串接多家創投公司，整合資源推動成立的友善資本對接平台「高雄BD天堂路」，陸續協助新創公司「埃爾思科技」、「競零再生科技」以及「遠鴻生物科技」等取得早期市場資金，總投資額超過1億元。其中，埃爾思科技不僅獲半導體行業上市公司策略投資，更成功對接國發天使基金跟投。

國內知名創投達盈管顧副總經理滕曉峯表示，高雄創業投資DEMO DAY是一個創舉，一次邀集全國優秀新創提案，提供創投最有效率的看案評估模式，「我們很有興趣參與並將積極評估合適的個案來投資加速，歡迎國內有心募資成功的團隊踴躍報名」，來這裡把核心能力如何持續變現及募資後如何加速獲利成長這兩件事情講清楚。

經發局說明，「高雄創業投資DEMO DAY」大賽報名自即日起至2月26日止，分成「Online Pitch」與「實體DEMO Day」2階段，詳情請查詢「KO-IN智高點」官網（https://koin.koda.net.tw/news20240205.html）報名或電洽07-2225876由專人服務。