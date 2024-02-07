過年圍爐吃火鍋是許多人首選，而清甜鮮脆的高麗菜更是不可或缺的良伴。對此，中醫師分享，高麗菜含有維生素C和K、鈣、纖維，以及吲哚素、蘿蔔硫素等成分，具養顏美容、維持骨骼健康、緩解便秘、幫助減脂、防癌等作用，能為健康帶來不少正面影響。但要注意的是，若有甲狀腺功能失調、腸胃蠕動較差或容易脹氣者，應小心食用。

高麗菜可說是老少咸宜的好食材，更是火鍋必備蔬菜。昌盛堂中醫診所在臉書專頁發文表示，趁冬季高麗菜盛產，價格便宜且好入手，多多食用有助於讓身體更健康。同時，也別忘了日常保持均衡飲食，這樣才能讓身體補充各種所需的營養素。並整理高麗菜5大好處如下，以供民眾參考：

1、養顏美容：含有豐富的維生素C，有助於養顏美容。

2、緩解便秘：富含纖維，多食用有助於緩解便秘，同時促進消化。

3、改善骨骼健康：含有鈣質、維生素K，有助於改善骨質疏鬆和關節炎，維持骨骼健康。

4、幫助減脂：與其它蔬菜一樣熱量低，因此在減脂期間多食用不必擔心熱量超標。

5、保衛抗癌：富含吲哚素、蘿蔔硫素等成分，對於預防乳癌、大腸癌、肺癌都有助益，是防癌、抗癌的必吃蔬菜。

雖然高麗菜有上述好處，但中醫師提醒，若有甲狀腺功能失調、腸胃蠕動較差，或容易脹氣者，建議視身體狀況適量或不宜食用。

至於為何甲狀腺功能失調者，要小心食用高麗菜？營養師馬鳳吟先前解釋，因其所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，從而影響甲狀腺素的生成；此外，她還提到，食用高麗菜會造成脹氣，在於寡醣進入腸道後不易被吸收所致，但只要煮久一點就好，雖然營養成分會流失不少，但纖維不受影響。