創控主要提供客製化氣體分子污染物（AMC）及揮發性有機氣體（VOCs）監測系統與方案，獨家開發的微型氣體分析平台（MiTAP）系列產品，從環境監測、晶圓搬運盒（FOUP）潔淨度確認到設備機台內的污染管控，提供符合經濟效益的完整的AMC監測運用。

展望2024年，國際半導體產業協會（SEMI）預估全球半導體廠設備支出將回升15％，其中台灣穩居領先地位。創控表示，公司既有指標客戶群穩定、設備出貨穩定，待客戶後續驗收完成後將陸續認列營收，可望使營收維持穩定成長。

同時，創控在指標客戶肯定下將持續拓展業務，包括強化產品內容增加客戶黏著度、攜手既有客戶開拓新應用市場，將產品拓展不同半導體製程段及環境監測領域，持續開發縱向及橫向應用，並樂觀期待半導體廠設備支出回升，將為公司帶來更大效益。

半導體製程控管方面，創控發展無人搬運車（AGV）與Smart FOUP兩大應用平台，可有效掌握製程環境變化與晶圓移動路徑環境條件。而各大化學濾網廠陸續導入MiTAP可攜式氣體偵測平台檢測濾網品質，創控也規畫與產業系統工程商策略合作，擴大銷售通路。

創控複製關鍵客戶成功經驗，橫向拓展至光電面板廠、廠外環境空氣監測等應用，除了空氣品質監測外也發展土壤水質監測，增加應用範疇爭取環境監控、企業ESG永續發展市場，未來將持續將新產品與現有產品整合，提供更全面的監測系統，擴大產品涵蓋市場。