日本知名花滑選手羽生結弦去（2023）年閃電離婚一事震驚外界，而俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）近日的發言也受到關注，她在受訪時透露前男友同為花滑選手，實力相當堅強，豈料在交往兩年後向她提分手，直言：「人生沒有妳也會順利」，讓她相當錯愕，而前男友的身分疑似是過去與她爆出緋聞的羽生結弦。

24歲俄羅斯花滑選手梅德韋傑娃喜愛日本文化，曾以知名動漫「月野兔」造型出場比賽，她與羽生結弦於2018年曾傳出緋聞，但遭到男方否認，據日媒《週刊女性Prime》報導，今年1月底梅德韋傑娃與來賓聊起舊愛時說：「前男友去年結婚時，我感到很錯愕，沒想到他3個月後就離婚，讓我笑了出來。」讓人聯想到去年突爆婚訊又閃電離婚的羽生結弦。

此外，梅德韋傑娃在另一個Youtube節目中，被主持人問起過去談過的戀愛時，表示她的初戀擁有堅強實力，但不能透露對方的名字。雙方在4年前結束關係，她也從沒想過復合。針對分手原因，她說兩人交往約2年後，對方突然對她坦言：「謝謝妳，我已經不需要妳了。就算沒有妳，我的人生也很順利，再見」，讓她十分錯愕。

據了解，梅德韋傑娃曾經是羽生結弦的粉絲，兩人經常出現各大比賽交情深厚，2018年梅德韋傑娃突然離開跟隨11年的教練，與加拿大教練奧瑟（Brian Orser）簽約，成為羽生師妹，此舉使兩人交往的傳聞四起，羽生當時還主動向媒體闢謠否認戀情，但為何梅德韋傑娃會突然提起舊情，日媒推測，兩人交往時梅德韋傑娃可能也會被對方要求「地下情」，如同羽生前妻在婚後依舊隱瞞身分，此舉讓她同情對方的處境。