北部某私立大學教授去年11月輾轉收到大二女學生的電子郵件，女大生寫著「想要殺掉你和老師，然後吃掉你們的身體」，教授報警指控女大生恐嚇。台北地檢署檢察官勘驗電郵內容認為，女大生疑因感受在校遭到排擠，信件內容詢問自己是否需要就醫，屬於求救信類型，並非揚言加害他人，不構成恐嚇罪，7日不起訴女大生。

據了解，女大生去年11月，因感受教授對她較嚴厲，使她覺得自己不受歡迎，同學可能也對她有不好想法，因此寫信給系上助教，希望向助教或教授確認。助教收信後轉傳給教授，因女大生信中寫道「我有畸形的念頭在作祟，我想要殺掉你和老師，然後吃掉你們的身體」，教授向警方報案。

女大生母親得知此事，向檢警表示，女兒因身心狀況不佳，並非有意要寫信恐嚇，檢察官因這封電子郵件開頭就寫著「有事想求助」，文末也寫道「我不會實踐這些胡亂想」，「建議我看醫生嗎？」認為女大生是向外求救，並非要恐嚇傷害別人，不構成恐嚇罪，今不起訴。