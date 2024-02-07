30歲尤姓男子在金華路一家夾娃娃機店看中一個史迪奇存錢筒，偏偏技術欠佳，夾了多次就是夾不到要價3500的存錢筒，他氣到直接將放在機檯上方的存錢筒偷走，再以1000元賤賣給其他機台主，警方循線掌握他的行蹤，7日在一家自助洗車場將正在洗車的尤嫌帶回調查，並依竊盜罪嫌送辦。

住高雄的尤男2月1日清晨駕車來台南訪友，準備返家途中，卻在金華路某娃娃機店相中一個紫色史迪奇存錢筒，因為夾不到，索性用偷的，台南市警第二分局海安派出所受理報案，調閱影像調閱追查，鎖定以車追人。

員警發現，尤男平日並都在高雄、台南活動，不定期會來台南找女友，而且都會到固定的洗車場洗車，7日一發現他又在市區現蹤，海安所員警立即趕到安平區尋人，果然在某自助洗車場內找到正在擦拭洗車的尤男身形，經出示相關影像帶，尤男也啞口無言，隨後被帶回派出所調查，訊後依涉嫌竊盜罪嫌來送辦。