以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）的兒子日前在社交平台X上發文，將美國總統拜登比作阿茲海默症患者，暗指對方認知能力衰退，引起熱議。

據《以色列時報》6日報導，極右翼部長班吉維爾的18 歲兒子舒維爾（Shuvael）在貼文中表示，「在這些困難時期，提高對阿茲海默症的認識非常重要，阿茲海默症是一種退化性腦部疾病，是認知能力下降和癡呆症的最常見原因。」

班吉維爾隨後為兒子的言論道歉，形容美國和拜登是以色列的朋友，即便他不認同拜登的行為，卻不能貶低對方。幾分鐘後，其子也同樣發表道歉貼文，在X上發布了一張拜登的照片，並配上一句「總統先生，對不起！」

班吉維爾早前受訪時，曾批評拜登政府處理以哈戰事的方式，指摘對方的行動有利於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯。他認為，若美國前總統川普一旦再次入主白宮，與對方合作將更有利情況。