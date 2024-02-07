基隆市區往來國道一號的重要幹道中正高架橋，經定期檢查發現數處橋面版損傷數值超出標準，原定去年底整修，因連日下雨停擺。基市府考量遇到跨年、農曆春節旅遊車潮，以及民眾採買、返鄉用路需求，工務處7日宣布延到2月18日到25日晚間封閉施工，提醒用路人配合行駛改道。

工務處表示，中正高架橋從2019年起列為每年定檢橋梁，以利及早發現問題，防止衍生重大工安事故。去年9月發現數處橋面版等料件損傷數值超標，排定去年12月封路整修，但因下雨，混凝土工程不宜施作暫緩。考量緊接著就是跨年、農曆春節，怕衝擊交通，決定延到年後施工。

工務處長陳耀川表示，中正高架橋為基隆市區重要聯外道路，車流量極大，為延長橋梁使用年限及保障用路人安全，每年定檢並依視查結果補強修復。為不影響春節假期民眾採買及返鄉通行需求，排定18日到25日深夜分兩階段封路施工。

工務處指出，中正高架橋南向車道（中正路往中山高） 2月18日至20日，晚上11點至隔日清晨6點封閉，市區用路人可行駛忠一路、孝二路接中山高。北向車道（中山高往中正路）2月21日至25日，凌晨0時至隔日清晨6點封閉，中山高用路人可直行孝二路，再右轉忠一路接中正路或仁一路。

基隆市區往來國道一號的重要幹道中正高架橋，經定期檢查發現數處橋面版損傷數值超出標準，原定去年底整修，因連日下雨停擺。基市府考量遇到跨年、農曆春節旅遊車潮，工務處7日宣布延到2月18日到25日晚間封閉施工，提醒用路人配合改道。（基隆市工務處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市區往來國道一號的重要幹道中正高架橋，經定期檢查發現數處橋面版損傷數值超出標準，原定去年底整修，因連日下雨停擺。基市府考量遇到跨年、農曆春節旅遊車潮，工務處7日宣布延到2月18日到25日晚間封閉施工，提醒用路人配合改道。（基隆市工務處提供／徐佑昇基隆傳真）

中正高架橋於1979年完工通車，北端起點在基隆市田寮河喜豬橋，南端則接第29號橋通往中山高。該處為基隆市區車輛往來國道一號幹道，東岸碼頭也會有大貨車行駛，使橋樑受損更嚴重，曾被列為全台十大危橋，2009年補強工程完工才除名。

為了延長中正高架橋使用年限，基市府公告2016年起禁止大貨車、砂石車、聯結車等大車行駛。然而部分司機仍違規行駛，警方持續取締耗費人力，直到市警局交通隊2020在中正高架橋北端啟動「科技執法」，才遏阻違規。