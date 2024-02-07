全球暖化現象導致夏季持續高溫，其中台北市上升平均溫度高於全球達1.8度C，而台北市因都市化、熱島效應及盆地地形等影響，造成夏季特別悶熱，台北市都發局為此提出「低碳家園三策略」，盼透過「體感降溫減碳」、「建築能效降碳」、「密集綠覆固碳」降低建築能耗，要求市府新建公有建築物今年2月起應達標1＋等級。

據統計近100年全球平均氣溫上升攝氏1.2度C，其中台北市上升平均溫度又高於全球達1.8度C，為此台北市政府將以由公而私、先新後舊、先示範後要求等概念推動低碳家園，已經領先中央淨零碳排政策期程，由公部門帶頭做起。

其中「體感降溫減碳」是以增加開發基地綠化面積及覆蓋率來達到水綠降溫，或是透過建築物退縮及棟距加大達到通風散熱，或是增加連續性的樹木、騎樓等空間打造涼適的戶外環境，讓市民有意願外出活動休憩；都發局長王玉芬表示，已經啟動「都市降溫宜居家園專案計畫」，針對綠容積、密集綠覆、深陽台及連續遮簷設施之建蔽容積計算方式，進行專案都市計畫擬訂，預計2024年完成法治化程序。

「建築能效降碳」，是透過建築能效的管制，進而減少碳排放，例如在2022年8月北市已要求北投士林科技園區的新建建築物，建築能效標示應達1級，2025年起需達1＋級，換算下來1年可以節省1萬6309公噸的碳排放，約67座大安森林公園的固碳量。

都發局表示，為加速建築能效降碳政策的推動，北市已要求今年2月起市府新建公有建築物應達標1＋等級，5月起將要求非市府所屬公有建築物應達標1＋等級；私人建築部分，將在7月起勸導私有新建建築物應納入建築能效評估。

都發局指出，至於針對建築物在申請建築能效等級衍生費用部分，根據成大建築系林憲德教授指出，經過案例實際計算結果，像是辦公大樓等空調型建築工程造價應不會高出1.5％，而住宅大樓等非空調型建築的工程造價幾乎不增加。

「密集綠覆固碳」，是以增加綠化的方式來達到降溫的效果，例如「增加林蔭大道、具雙排植栽的人行道、喬木眾多的森林公園」等，可以由公部門主導由公共空間著手，從點、線及面來建構臺北市的綠色基盤，達到降溫的效果。

都發局強調，台北市長蔣萬安上任以來以「永續．共融．希望．首都」為施政核心價值，都市發展局延續「永續城市」面向，提出台北低碳家園三策略因應全球暖化議題，將台北市打造成永續宜居、幸福淨零城市。