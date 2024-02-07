護樹團體指出，該處人行道寬敞，擴大樹穴與數共存不困難，對市府砍樹做法感到遺憾。（翻攝自「高雄愛樹人」臉書／任義宇高雄傳真）

高雄市中正高工將進行通學步道工程，近日砍約10棵「神木級」菩提樹，讓護樹團體憤怒，指3人無法環抱的大樹竟被高雄市府無情消滅，希望要檢討砍樹流程。高雄市教育局表示，學校未依作業進行，將追究責任懲處。

護樹團體「高雄愛樹人」在臉書上發文指出，中正高工為進行人行道工程，砍除10多棵「神木級」菩提樹，但當地人行道極寬，擴大樹穴與樹共存不困難，對市府做法感到遺憾，希望能檢討砍樹流程。「森林城市協會」也說，其中一棵3人無法環抱的大樹，已遠超過市定紀念樹的標準，卻被市府草率消滅。

教育局表示，中正高工配合年後將進行通學步道工程，曾於去底函報申請移除23株樹木，並邀專家學者至現場會勘後，同意校方先行移除8株已竄根破壞花台，且有傾倒危及安全急迫樹木，後來校方卻自行請專家學者再次評估，並於1月29日移除多棵樹木，已違反作業規範。

教育局說，目前已請學校立即暫停相關作業程序，並先行完善相關安全措施，確保通行安全，也將確實督導學校檢討精進，倘有違反相關規定者，皆依規定追究責任，強調學校進行樹木修剪、移植及移除時，應依照規定辦理，並應定期檢視及關心樹木生長狀況及結構健康，以維護友善校園生活安全環境。