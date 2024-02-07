衛福部食藥署今（7）日宣布，台糖豬肉片驗出瘦肉精西布特羅引發外界熱議，然而，有網友卻抓包發現，在社群平台PTT連續出現兩篇「台中市府自己下藥可能性」論點的討論串，質疑「是不是急了？」

鄉民「firenick」今以「連續發一模一樣標題的文章是不是急了？」為題發文暗指綠營是否粗糙出招。firenick」指，在不久前PTT台中板連續兩篇由不同網友張貼，但標題皆為「台中市府自己下藥的可能性」的討論串。目前，兩篇文章都已刪除，但其中一篇由鄉民「salu005」張貼的內容仍被「firenick」曝光，文中「salu005」質疑，如果畜牧場、檢驗室，以及其他地方的肉品都沒問題，那麼台中市府是否有自己下藥、自導自演的可能？

「firenick」表示，台中市政府是不是應該向「salu005」說明，到底有沒有他所說的可能性？「有IP應該很好找到人，可以好好說明吧」。對此，其他鄉民留言表示，「備份給台中市政府法務單位」、「側翼收錢辦事而已」、「被驗出，攻擊找出問題的人，真的很好笑」、「民進黨已經開始轉彎了，笑笑看著他們」、「發給台中了啦～繼續帶風向啊」。