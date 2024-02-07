被封為「戰堂吳亦凡」的張男，因利用挖幣礦場吸金詐騙上億，遭北市刑大逮捕。他曾曬出一張與歌手陳零九、實況玩家丁特和網紅阿滴玩德州撲克的照片，檢警目前正在釐清是否涉及賭博。稍早，陳零九、阿滴經紀人皆回應。

34歲張男的綽號「仔仔」，出身在黑道家庭，父親「張誠」是戰堂前堂主，涉及多起暴力討債及酒店圍事，張男從小耳濡目染，長大後繼承父業加入戰堂，因外型高大、帥氣，有「戰堂吳亦凡」的封號。警方查出他成立的公司，吹噓自己在挖虛擬貨幣，陸續吸引上百人投資，金額超過1億多元，最後投資客驚覺被騙，北市刑大循線追查，日前逮捕張男在內的12嫌。

張男常PO各種吃喝玩樂照片，其中有1張是他與一票人在玩德州撲克牌，包括知名歌手陳零九、實況主丁特以及教英文的網紅阿滴，張男當時留言：「最近迷上了撲克，這裡沒有輸贏、只有消遣…」。

陳零九經紀人解釋當天是打牌消遣。（圖／FB@陳零九）

張嫌落網後稱，當時大家只是純娛樂，並沒有真的賭錢，但檢警未信其一面之詞，現在正持續釐清中。陳零九經紀人劉柏良稍早回應：「那天就是在朋友家聚會，大家打牌消遣。」否認涉賭。阿滴經紀人則回應：「經詢問後該篇報導中的照片是阿滴於去年八月受到朋友邀約，一起去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他聚會。其餘報導的內容我們也是看新聞才得知，不瞭解狀況，不便多做回覆，謝謝。」

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