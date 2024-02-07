美國將出售希臘40架F-35隱形戰機

美國政府最近批准了一項金額龐大的交易，以86億美元（約2,696億台幣）的價格，軍售希臘40架 F-35 戰機。此外，據希臘《日報》（Kathimerini）披露，華府還將提供雅典另外2億美元（近63億台幣）軍援。

不過，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，《日報》強調，其中的核心在於妥協。為了獲得相關軍援，在白宮直接要求下，希臘預計將提供烏克蘭過時的俄羅斯防空系統和彈藥。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）1 月 26 日向希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）傳達了這訊息，要雅典把這些系統轉賣，或乾脆捐贈烏克蘭。

於是雅典選擇將那些希臘軍隊不再需要的舊系統和裝備轉送基輔，其中包括「道爾」（Tor）、「黃蜂」（Osa）、S-300和ZU-23-2 防空系統，還有大批供這些裝備使用的庫存彈藥。而這些系統都有3大共同特點，那就是它們都有防禦性、已過時，並為俄製。

而美國和希臘媒體盛傳，美國總統拜登可能會採取名為「雅典準則」（Athens formula）的更全面解決方案。事實上，這個概念是在共和黨議員阻止提供烏克蘭610億美元（近2兆台幣）軍援計畫後出現的。根據這項安排，華盛頓將提供雅典多餘的軍事裝備，而雅典則把閒置的軍事裝備轉送基輔。據美國媒體透露，要是烏克蘭的援助仍在國會陷入僵局，這種「交換條件」的做法不會僅止於希臘。有人說，華府可能會向其他國家提出類似要求。

RT @velitesgear | Full Text Article: https://t.co/bt0cm3bSkc | Author: @bgmilitary Swap: 40 F-35s cost as much as four Soviet S-300 air defenses



The U.S. government has recently approved a hefty deal—an $8.6 billion sale of 40 F-35 fighter jets to Greece plus $200 million in … pic.twitter.com/5aOS3BxpJR — Velit.es (@velitesgear) February 5, 2024

相對的，美方則將提供希臘包括兩架C-130H 運輸機、10具供P-3「獵戶座」反潛巡邏機使用的「多餘國防物資」（EDA）發動機，還有60輛「布萊德雷」（Bradley）步兵戰車和巡邏艇等。當然，相關協議引發莫斯科注意，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）便指出，西方大國力促各國將俄製武器轉送烏克蘭抗俄，違反了先前協議所說，在轉售或轉交俄製武器前，必須先活得莫斯科同意的規定。