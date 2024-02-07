據外媒綜合報導指出，在當地時間2月6日，美國國際貿易委員會投票表決，裁定從中國、德國、加拿大等多國進口的鍍錫鋼「不會損害」美國國內鋼鐵企業的利益，決定取消對這些進口產品徵收122.5％反傾銷稅。同時，該委員會還取消了對韓國進口鍍錫鋼的反傾銷調查。

鍍錫鋼俗稱「馬口鐵」，被廣泛用於包裝食品、塗料、髮膠等消費品的容器材料。據路透認為，美國國際貿易委員會最新的裁決結果，推翻了美國商務部之前決定，對美國鋼鐵廠商克利夫蘭-克里夫斯公司和美國鋼鐵工人聯合會造成了打擊。

美國消費者品牌協會副會長馬德雷基回應，這對美國消費者和製造商來說是一個巨大的勝利，表示美國罐頭製造商協會也同樣稱讚委員會決定，重申克利夫蘭-克里夫斯公司的申請「完全沒有根據」。

美國稍早在今年1月5日，在克利夫蘭-克里夫斯公司以「外國廉價進口鋼鐵損害美國工人利益」為由提出申請後，美國商務部確定對從中國、德國、加拿大、韓國進口的馬口鐵徵收122.5％反傾銷稅。