王傳一和陳漢典因為外景節目《請問今晚住誰家》成為麻吉，兩人這回PK年菜，鏡頭前默契十足，但陳漢典卻失手把古早味醬油炒飯燒焦，笑果十足。王傳一身為大哥忍不住透露，陳漢典目前單身，希望他趕緊可以找到另一半安定下來，「看他不著急，我在旁邊卻很急。」，還會偷偷幫他物色對象，認為陳漢典的真命天女類型是「脾氣好、會照顧人」。

王傳一和陳漢典每月一聚說到做到。（嚞娛樂提供）

王傳一和陳漢典因交情好，除工作外，十天要見上三次面，組成「一典兄弟」，兩人首度碰頭是在高雄外景，錄影前一天晚上一見如故，聊到半夜三點。直到節目要重新找搭檔，王傳一第一個反應就是找陳漢典，當天碰面吃飯詢問意願，沒想到他秒答應，之後就結下不解之緣。

王傳一說：「演藝圈可以真正結交朋友的機會並不多，通常拍攝時當下大家朝夕相處，很快熱絡，但往往完成作品，大家時間也難湊在一起，自然而然就慢慢淡了。」但很妙的是他跟陳漢典就是會有聊不完的話題，兩人的默契也好得不可思議，異口同聲說，「我們會知道彼此的笑梗在哪裡！常常對方講一句話另一位就會接下一句，默契好到有時我們都覺得好可怕。」

這回雖不是外景節目，但希望透過這次出奇不意的大年初一賀年影片合體拜年，給支持許久的粉絲驚喜。影片裡，雙方要做一道料理應景，陳漢典自詡為「炒飯達人」，準備了曾在外景節目中打敗王傳一的醬油炒飯，王傳一則是端出自家品牌的烏魚子，配上蜜棗蘋果蒜白，來道必備的過年年菜。進行料理中要考驗雙方的默契，並要在干擾下完成料理。

影片中陳漢典的醬油炒飯一個失手變成黑松露焦香炒飯，讓全場笑到噴飯，眼見自己的拿手料理「操灰搭」他說：「你們不是應該把醬油先放在碟子裡嗎？怎麼沒有容器啦！害我整個倒下去。」

陳漢典新的一年緊接著投入〈solo so long〉的單曲製作及發行，近期也都忙著單曲宣傳的工作。今年過年預計帶著家人到民宿包棟一起在除夕團圓，也會在過年期間到一哥家去拜年，剩下的假期自己想到處去露營放鬆一下。

王傳一去年投入大愛的劇集演出一月底剛剛殺青，返家立刻變身成奶爸，陪伴大寶二寶，他說，「這次回家很明顯的發現大寶跟二寶都長大了，大寶現在五歲很會溝通，邏輯思考很清晰，自己會自動自發地去讀書，學習力也很強，也會幫著媽媽看顧二寶，而二寶則是臉又變圓了，她快變成米其林寶寶了。」

開春就推出自己選品平台，王傳一有心得，「品牌成立不到一個月，過年買氣相當不錯，發現大家都好懂吃，我們的烏魚子吃過的朋友就知道品質真的很讚，太多都是買完回購的，真的謝謝大家支持」。